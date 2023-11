"Non so come potrebbe essere senza Marini come compagno di squadra". Marco Bezzecchi ha commentato così il possibile addio del compagno nel team Mooney VR46, in procinto di firmare per Honda. "Andiamo d’accordo, è da tanti anni che siamo insieme, anche se ultimamente ci vediamo meno perché lui non si allena più con noi e si è un po’ distaccato", ha poi aggiunto il Bez riferendoso al cambio di preparatore del pesarese

BEZ COMMENTA LA SUA GARA IN MALESIA