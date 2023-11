Moto2, Aldeguer innesca un domino di mercato

Tutta la concentrazione delle attenzioni relativamente al mercato Moto2 è in questo periodo legata al vicino passaggio di Aldeguer in MotoGp con VR46 . Ma in Moto2 c'è tantissimo movimento, legato all'effetto del salto di categoria del talento di SpeedUp. Il team di Boscoscuro è infatti in procinto di perdere anche l'altro pilota, Alonso López, diventato l'obiettivo principale di Yamaha Mastercamp dopo il fallimento della trattativa per Aldeguer. Mastercamp è intenzionata a pagare la penale prevista dal contratto di López con Boscoscuro; ci sono anche opzioni B e C, come Alcoba e Toba, ma tutto porta a pensare che nei prossimi giorni ci sarà l'accelerata decisiva per López. In quel caso Boscoscuro ha già pronto un altro colpo a suon di penale: Manu González, che ha firmato con Gresini lasciando proprio Mastercamp, è il pilota giusto per sostituire López.

L'effetto domino

Ci sarebbe un altro spazio vuoto da Boscoscuro, comunque: l'opzione più facile sarebbe prendere Surra dal JuniorGp, dove corre con il team Ciatti sostenuto proprio da Boscoscuro come struttura di sviluppo dei talenti. L'opzione Artigas è destinata a tramontare, perché il pilota Moto3 di Prüstel, anche se già annunciato come conferma dalla squadra tedesca per il 2024, è a un passo da Forward Racing. L'accordo c'è, mancano le firme però, anche se a meno di sorprese dell'ultimo minuto (sempre possibili, sia chiaro) Artigas sarà un pilota Forward. Un'altra soluzione potrebbe essere andare su un pilota di esperienza ma senza contratto (ce ne sono nel paddock Superbike e in quello del motomondiale), o reinvestire il ricavato dall'accordo per liberare Aldeguer su un altro pilota attualmente sotto contratto. Anche Fantic sperava, come Mastercamp, di convincere Aldeguer. Di fronte all'impossibilità di portare a termine il colpaccio, Fantic si accontenterà di pescare un pilota con budget dal JuniorGp Moto2: l'andorrano Xavi Cardelús, secondo in campionato nel 2023, è vicinissimo al ritorno nel motomondiale con il marchio italiano. Nel duello per il posto in American Racing tra Rory Skinner (già sotto contratto per l'anno prossimo) e Marcos Ramírez, lo spagnolo fresco di podio in Malesia l'ha spuntata. Skinner gli lascerà la sella, e Ramírez correrà come compagno di squadra di Joe Roberts. Tutte queste situazioni saranno definite ufficialmente entro pochi giorni: il lunedì dopo il Gp di Valencia, infatti, i team saranno già in pista per i primi test in vista del 2024, con gomme Pirelli.