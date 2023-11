In attesa di scoprire chi sarà il campione del mondo della stagione 2023 (Bagnaia è in vantaggio su Martin di 21 punti, mancano soltanto una Sprint e una gara lunga al termine della stagione), in Qatar la Ducati Pramac ha festeggiato la conquista del titolo dei team di MotoGP. La squadra guidata da Jorge Martin e da Johann Zarco è diventata aritmeticamente irrangiungibile per il team Ducati factory con 89 punti di vantaggio. Di seguito la classifica post Qatar

CLASSIFICA PILOTI - BAGNAIA CAMPIONE A VALENCIA SE...