Il Mondiale 2023 si deciderà nell'ultimo appuntamento della stagione a Valencia: mancano solo una Sprint e una gara lunga, Bagnaia ha 21 punti di vantaggio su Martin, questo significa che potrebbe vincere il titolo già sabato. Eppure nessuno dei due piloti farà calcoli: una volta saliti in moto, entrambi attaccheranno per evitare cali di tensione.

Inutile fare calcoli: Pecco Bagnaia e Jorge Martin arrivano agli ultimi due appuntamenti del mondiale a Valencia in una situazione molto diversa. Il pilota italiano ha un vantaggio di 21 punti sullo spagnolo, che non può fare altro che attaccare. La difesa però non è l’atteggiamento che Pecco assume in generale nelle corse, a maggior ragione in un appuntamento così importante dove un calo di attenzione può costare molto caro. È ovvio che la qualifica e la Sprint del sabato avranno un peso specifico determinante. Ed è proprio in questo frangente che Martin cercherà di rosicchiare quanti più punti possibili per poter allungare la lotta mondiale anche nella gara lunga della domenica.