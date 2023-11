Luca Boscoscuro parla così del futuro di Aldeguer, che resterà in Moto2 nel suo team SpeedUp anche nel 2024, nonostante il corteggiamento del Mooney VR46 in MotoGP: "Era troppo tardi per cambiare e trovare un sostituto, Fermin ha capito. Credo sia la scelta giusta, deve maturare e mettere le basi per arrivare pronto in MotoGP"

