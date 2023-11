Martin vince la Sprint Race di Valencia e annulla il primo match point del weekend per Bagnaia, rinviando tutto alla 'gara' lunga di domenica delle 15 (LIVE su Sky e NOW): Jorge ha rosicchiato 7 punti a Pecco, ora a +14 sul rivale. Al torinese basterebbe arrivare nelle prime cinque posizioni, a prescindere da un eventuale vittoria dello spagnolo, per confermarsi campione. Ecco tutte le combinazioni

