MotoGp

Luca Marini-Mooney VR46, ufficiale l'addio: con un video di saluto (e di in bocca al lupo) il team di Valentino Rossi ha salutato dopo sei stagioni il pilota pesarese, che dal 2024 prenderà il posto di Marc Marquez in Honda. Per il nome del sostituto bisognerà però aspettare il lunedì successivo al weekend di Valencia: Fabio Di Giannantonio è in pole ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Ecco la griglia, quasi al completo, per il Mondiale 2024 MOTOGP, LA SPRINT DI VALENCIA LIVE