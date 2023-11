Martin: "Ho dimostrato di avere le p...."

Lo sfidante di Bagnaia vince la Sprint e recupera sette punti a Pecco, andando a -14 a una gara (lunga) dalla fine del Mondiale: "Serviva il coltello tra i denti e ci sono volute le p…. Con la media davanti non mi trovavo benissimo ma mi sono detto 'o vinciamo o esco'. Sarò comunque molto felice a prescindere dal Mondiale". Domenica alle 15 la gara decisiva LIVE su Sky e NOW

Da 21 a 14 punti, un'altra Sprint vinta, una sola gara lunga al termine del Mondiale e tutto ancora aperto. Jorge Martin può ancora sognare: "È stata una gara fantastica, sulla tuta ho anche l'autografo di Marquez… (dice scherzando e mostrando il retro della sua armatura). Domani la indosserò sperando mi porti fortuna. Comunque è stata una bella partenza, non avevo nulla da perdere e tutti siamo entrati col coltello tra i denti - ha detto a Sky Sport dopo la Sprint -. Sicuramente non mi trovavo benissimo con la media davanti, stavo quasi cadendo in tutte le curve a sinistra, ma mi sono detto 'o vinciamo o esco'. Poi alla fine ho spinto molto per mantenere il distacco da Binder, e non è stato semplice. Spero domani con altre gomme di andare più forte".