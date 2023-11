Moto2, prima fila tutta spagnola: Canet in pole

La voleva e se l’è presa. Con gli inglesi che c’hanno provato a rovinare la “fiesta spagnola” e Aldeguer che aveva già scritto il suo nome sulla prima casella dello schieramento. Aron Canet ha firmato l’ultima pole della stagione , la terza di quest’anno, all’ultimo giro, dopo aver assistito al duello tra il talentuoso pilota della Speed Up e Ramirez, dopo aver visto Dixon e Lowes cercare di mettersi davanti a tutti (che smacco sarebbe stato per i piloti di casa).

Aldeguer è comunque lì, di fianco, in prima fila col secondo tempo e una gran voglia di non darla vinta al connazionale. Anzi, ai connazionali, visto che Ramirez completa una prima fila tutta spagnola. C’è aria di derby casalingo, con gli inglesi invitati all’incontro, ma forse senza il principe della festa: Pedro Acosta, protagonista di un super venerdì, s’è accontentato del sesto tempo, lasciando forse delusi i tanti tifosi accorsi anche per applaudire il nuovo fenomeno in ascesa.