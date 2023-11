In un Mondiale che si decide all'ultimo Gran Premio stagionale, il peso delle alleanze diventa più che mai importante. Non è la prima volta che in MotoGP i piloti si aiutano tra loro, per appartenenza allo stesso team, per amicizia o per connazionalità. Bagnaia può diventare campione dopo la Sprint di Valencia, qualora riuscisse a guadgnare altri 4 punti su Martin. Oggi le qualifiche alle 10.45 e Sprint alle 15 LIVE su Sky e NOW BAGNAIA CAMPIONE SE...

Nella sfida tra Bagnaia e Martin la variabile che nessuno sembra considerare sono le eventuali alleanze. Compagni di squadra e connazionali, amici e avversari, potrebbero giocare un ruolo nelle due gare che decideranno il titolo. Non sarebbe la prima volta, la storia del Motomondiale è abbastanza ricca di episodi, e qualcosa si è già visto di recente.

In Qatar, Bastianini non ha azzardato il sorpasso su Pecco, nel finale della Sprint. Giocano entrambi per la stessa squadra ed Enea in fondo ha rinunciato a un piazzamento ininfluente. Il giorno dopo Zarco ha vistosamente ceduto il passo a Martin, in difficoltà, e per loro due valgono le medesime considerazioni fatte per la coppia della Ducati: lo spagnolo e il francese vestono i colori del team Prima Pramac. Fin qui non c’è nulla di realmente scandaloso (ma qualcuno pronto a indignarsi c’è sempre, stiamone certi), la posta in gioco è altissima e se l’altra metà del box ha poco da perdere, l’aiuto è di sicuro sollecitato, magari col dovuto understatement, da chi decide le strategie.

Enea Bastianini e Pecco Bagnaia - ©Motorsport.com

Ma il gioco delle alleanze potrebbe chiamare in causa altri attori. Gli amici dell’Academy di Valentino Rossi, per esempio, Bezzecchi e Marini, un occhio di riguardo potrebbero tenerlo nei confronti di Bagnaia; di sicuro non rischieranno un sorpasso azzardato, d’altra parte sul tema la Ducati è sempre stata chiara “niente rischi tra compagni di marca” e dal momento che tutti loro corrono con le moto di Borgo Panigale ecco un motivo in più per astenersi da eventuali attacchi sconsiderati.

Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Luca Marini: tre piloti dell'Academy VR46

Va poi considerato l’orgoglio nazionale, la bandiera da sostenere: Italia-Spagna, le due nazioni più rappresentate nel mondiale, non si affrontano per il titolo della MotoGP dai tempi di Marquez-Dovizioso. Allora fu un duello alla pari, senza intromissioni esterne (e il romagnolo non fu certo aiutato da Lorenzo, suo compagno di squadra, anzi…).

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti la ricostruzione Martin lo 'marca' a uomo, Bagnaia si innervosisce Finale di pre-qualifiche ricco di tensione a Valencia tra i due sfidanti per il titolo Bagnaia e Martin: Jorge ha scelto di marcare a uomo Pecco, che si è innervosito e non è riuscito a fare un tempo utile per centrare l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche. 'Mi sono voluto far sentire, le parole in conferenza stampa non servono a nulla', ha detto lo spagnolo della Pramac. 'Pensi a sé stesso, noi siamo in vantaggio e lui deve vincere due gare', la risposta del torinese. Di seguito la ricostruzione IL VIDEO BAGNAIA-MARTIN, PRIME SCINTILLE Quando mancano pochi minuti alla fine delle pre-qualifiche di Valencia , Jorge Martin , già con il tempo buono per passare in Q2, 'battezza' la ruota di Pecco Bagnaia e lo marca a uomo (va comunque detto che la caccia alla scia non è vietata dal regolamento e si vede spesso, soprattutto in qualifica). Il torinese si è innervosito e non è riuscito più a chiudere un time attack utile per entrare nei 10. Sabato sarà costretto a passare dal Q1

, , già con il tempo buono per passare in Q2, (va comunque detto che la caccia alla scia non è vietata dal regolamento e si vede spesso, soprattutto in qualifica). Il torinese si è innervosito e non è riuscito più a chiudere un time attack utile per entrare nei 10. Sabato sarà costretto a passare dal Q1 Di seguito la fotosequenza

Ma domenica scorsa Marc Marquez ha fatto chiaramente capire di preferire Martin a Bagnaia, quando ha evitato di affondare il sorpasso nelle battute finali. Il pilota della Honda lo ha pure ammesso: “Non ho voluto togliere punti a Martin”, che forse nemmeno s’aspettava il soccorso del suo connazionale. Più esplicito, nel sostegno a Jorge, è stato l’amico Aleix Espargaro', che su Istagram ha postato un incitamento che non lascia dubbi sulla scelta di campo: “Ora più che mai, sino alla morte, sto con il Team Martin a Valencia! (…). Ti adoro fratellino!”. A causa dell’incidente in Qatar il pilota dell’Aprilia è incerto sulle sue condizioni, ma se fosse possibile darebbe volentieri una mano a Martin: “Aiutarlo? Al cento per cento - ha dichiarato a Marca -. È uno dei motivi per cui sono qui, per fare tutto il possibile, in pista e fuori“.

Piccoli esempi di quanto una sfida così attesa e giocata fino all’ultimo giro può innescare in termini di rivalità e amicizie, di opportunità e calcoli di squadra. In fondo, non c’è nulla di nuovo sotto il sole.