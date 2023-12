Accordo triennale tra Aprilia Racing la statunitense Trackhouse , già protagonista nel campionato automobilistico NASCAR. Capitanato dall'ex pilota Justin Marks, il team americano porterà in pista le RS-GP del team sattelite di Noale guidate da Miguel Oliveira e Raul Fernandez . La partnership - si legge da comunicato - vedrà "Aprilia Racing farsi carico di tutti gli aspetti tecnici, dalla gestione delle moto in pista allo sviluppo durante la stagione, attraverso una struttura dedicata che rappresenta un importante passo avanti del progetto MotoGP". Nuova di zecca anche la livrea , un chiaro omaggio agli USA e ispirata a quella utilizzata da Nicky Hayden nei test invernali del 2008 in sella alla Ducati .

Marks (Trackhouse): "Porteremo qualcosa di nuovo in MotoGP"

Così invece Justin Marks, fondatore e proprietario di Trackhouse: "Partecipare al Mondiale MotoGP è un momento molto emozionante per la nostra giovane azienda. Trackhouse ha lavorato fin dal primo giorno per riconoscere opportunità uniche e avvincenti nel mondo del motorsport e sbarcare nel mondo della MotoGP rappresenta un enorme passo avanti. Crediamo profondamente nella missione di Dorna e ci impegniamo a portare qualcosa di nuovo ed entusiasmante per il campionato, lavorando duramente per aiutare a far crescere questo fantastico sport in Nord America e oltre".