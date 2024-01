Direttamente dal Ranch di Tavullia, dove è in corso la 9^ edizione della 100 km dei Campioni, Valentino Rossi ha parlato della stagione 2024 della MotoGP, che inizierà nel weekend dell'8-10 marzo in Qatar (diretta su Sky e NOW). "Si preannuncia un bellissimo 2024. Pecco in rosso, Morbidelli sulla Ducati ufficiale del team Pramac, Bez col nostro team VR46 e Marini in Honda HRC: i nostri piloti avranno tutti moto competitive". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

