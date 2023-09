Annunciato il calendario provvisorio della stagione 2024 di MotoGP. In un'edizione record con 22 Gran Premi in programma, si torna all'antico con il primo appuntamento in Qatar (quest'anno si è partiti da Portimao). Confermata la trasferta in India, si correrà anche in Kazakistan, pista prevista inizialmente anche nel 2023 e poi saltata. Di seguito tutte le date della stagione: in Italia si corre il 2 giugno al Mugello e l'8 settembre a Misano