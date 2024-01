100km dei Campioni, lo show il 20 gennaio su Sky

Sabato 20 gennaio a partire dalle 19.15 verrà trasmessa su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW la nona edizione della 100km dei Campioni, andata in scena al Ranch di Valentino Rossi il 12-13 gennaio. Uno speciale da non perdere, disponibile anche sull'On Demand dopo il primo passaggio in tv

Quella della 100km dei Campioni è ormai diventata una vera e propria tradizione durante la pausa invernale in vista della nuova stagione di Superbike e MotoGP. La nona edizione della gara, andata in scena al Ranch di Valentino Rossi il 12-13 gennaio, sarà trasmessa sui nostri canali. Uno speciale da non perdere, diviso in tre parti, che andrà in onda per la prima volta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW sabato 20 gennaio a partire dalle 19.15. Si parte con la "La 100 KM dei campioni – Americana", resoconto della spettacolare corsa a eliminazione diretta del venerdì. "La 100 KM dei campioni – Grid", dalle 19.45, è invece il racconto del pregara della 100 chilometri, con le curiosità, le interviste e la griglia di partenza in vista dell'evento clou. Infine dalle 20.15 "La 100 KM dei campioni – Gara", con immagini inedite della classica corsa che avrà per protagonisti tanti big. Oltre al padrone di casa Valentino Rossi, vedrete all'opera anche Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo MotoGP, e gli altri piloti Academy (su tutti Morbidelli, Marini e Bezzecchi). Ma al Motor Ranch di Tavullia hanno dato spettacolo anche Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez e Pedro Acosta. E poi tante stelle della Superbike e non solo. Di seguito tutti i partecipanti della nona edizione.