Le parole del pilota italiano durante l'unveiling della nuova moto: "Sarà la mia terza stagione in top class e sono contento di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra. Possiamo divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti. Con Di Giannantonio ci conosciamo da tantissimi anni, siamo sempre stati avversari"

"Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto nel 2023: essere competitivo, costante, salire sul podio e fare belle gare ". È questo l'obiettivo stagionale di Marco Bezzecchi , intervenuto a Riccione nel corso dell'evento di presentazione di Pertamina Enduro VR46 Racing Team . "Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra. La nuova livrea è bellissima, brillante, molto diversa dalle altre squadre. È speciale".

Successivamente Bez parla del prossimo campionato: "Sarà combattuto, di altissimo livello e con tanti piloti e moto forti. Possiamo fare due cose: divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti ". In seguito Bezzecchi parla del suo nuovo compagno di squadra Di Giannantonio : "Ci conosciamo da tantissimi anni, siamo sempre stati avversari . Le nostre carrierre si sono incrociate da quando abbiamo iniziato con le 'ruote alte', quindi dalle 125 pre gp, poi dalla Moto3 fino al Motomondiale".

NUOVO LOOK PER VR46

Svelata la nuova livrea del team Pertamina VR46, opera del celebre designer romagnolo Aldo Drudi. La Ducati GP23 di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio è caratterizzata dal giallo, colore simbolo di Valentino Rossi, in versione fluo e dal bianco, che sostituisce il nero visto negli ultimi anni. Ecco tutte le foto della Desmosedici targata VR46

"Livrea bellissima, mi sono ricreduto sul bianco"

Al termine dell'evento Bezzecchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Esteticamente è molto bella. Devo essere sincero, all'inizio l'idea del bianco non mi convinceva molto. Però gli altri erano tutti carichi e mi sono fidato, mi sono dovuto ricredere, perché hanno fatto davvero un lavorone". Bez ha speso due parole anche sulla prossima stagione: "L'anno scorso è stato fantastico, tante belle gare, tanti podi e tre vittorie molto belle. Quest'anno si cerca di fare un pelino meglio, come sempre. Cercheremo di migliorarci. Vedremo come andranno i test, partiremo da lì e poi fisseremo un obiettivo da raggiungere"