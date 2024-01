È il giorno del Pertamina VR46, che al PalaRiccione svela la moto di Marco Bezzecchi e Fabio DI Giannantonio per il 2024: attesa per la nuova livrea giallo fluo della Ducati GP23 del team di Valentino Rossi, già preannunciata sui social negli scorsi giorni. L'evento sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport MotoGP e in streaming su skysport.it, sul canale YouTube di Sky e su NOW

