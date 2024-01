MotoGp

Gresini Racing dei fratelli Marquez e Ducati Factory del campione del mondo Bagnaia e di Bastianini sono stati i primi due team a presentarsi in vista del 2024. Un'annata tutta da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ma quando verranno svelate le altre moto? Ecco le date degli unveiling team per team, a cominciare dal Pertamina VR46 Racing Team mercoledì 24 gennaio e da Aprilia Trackhouse venerdì 26 gennaio TEAM VR46, LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING