Sarà l'unico rookie in griglia nel 2024 e c'è molta curiosità nel vedere cosa riuscirà a fare. Pedro Acosta è pronto a vivere la sua prima stagione in MotoGP con GasGas Tech3 dopo i titoli vinti in Moto3 (nel 2021) e in Moto2 (2023). "Se penso alla mia carriera e al percorso che ho intrapreso finora è davvero bello - ha dichiarato il pilota classe 2004 nel corso dell'unveiling della nuova moto -. Ho vinto 2 titoli Mondiali in 3 anni, ora sono in top class. È bello ma anche abbastanza difficile gestire la pressione. Non voglio pensare ai risultati, ho provato la moto solamente per un giorno e non è il momento adatto per fissare obiettivi. Cercherò di godermi i test in Malesia e di fare più esperienza possibile per essere competitivo all'inzio della stagione".