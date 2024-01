Augusto Fernandez: "Acosta mi spingerà al limite"

Le parole del pilota spagnolo al secondo anno in MotoGP: "Sono felice di tornare in pista e non vedo l'ora di provare la nuova moto. Acosta è davvero forte e mi spingerà al limite come accaduto in Moto2. Vorrei essere la prima Ktm in griglia anche se non sarà facile perché Pedro, Miller e Binder sono molto forti. Sarebbe fantastico salire sul podio e conquistare vittorie"

"Sono molto felice di tornare in pista e non vedo l'ora di provare la nuova moto". Esordisce così Augusto Fernandez che, a margine della presentazione della livrea del team Red Bull GasGas Tech3 per il 2024 è intervenuto in diretta sui canali MotoGP. "Come avete potuto vedere i nuovi colori sono bellissimi, è un grande onore per me far parte di questo team e non vedo l'ora di iniziare". Lo spagnolo dividerà nuovamente il box - come accaduto in Moto2 in passato - con Pedro Acosta: "È davvero un pilota forte, mi spingerà al limite. Credo che sarà competitivo già dall'inizio, alzerà il livello del team". Fernandez poi fissa gli obiettivi stagionali: "Vorrei essere la prima moto Ktm in griglia, anche se Acosta, Miller e Binder sono molto forti. Il mio obiettivo, dunque, è essere il primo di questi quattro piloti. Poi, ovviamente, vorrei salire sul podio e conquistare vittorie".