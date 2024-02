Moto2, Forward per il rilancio e debutta in MotoE

Tante novità per la squadra svizzera che allarga la famiglia verso una nuova categoria e che parteciperà anche al JuniorGp ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il team Forward Racing si rinnova profondamente per il 2024 partendo dalla novità tecnica di un telaio completamente riprogettato per la squadra Moto2. Essendo uno dei tre costruttori della categoria, c’è molta attesa per capire se la squadra riuscirà a impensierire i colossi Kalex e Boscoscuro con una moto nuova preparata da zero dai progettisti Lucho Gomes e Luca Sandrucci.

Moto2, Forward Racing Team: i piloti e il team MotoE A guidarla saranno Alex Escrig e Xavi Artigas. Escrig ha già brillato con la nuova moto nei test di Valencia di fine 2023, e di fatto vivrà una stagione da debuttante perché nella scorsa stagione ha corso pochissimo a causa di una serie di infortuni.

Artigas invece sarà al debutto assoluto in Moto2, categoria che ha voluto fortemente dopo anni difficili in Moto3 anche a causa della sua struttura fisica più adeguata a moto di dimensioni superiori. Forward sbarca anche in MotoE, con un team di lusso composto da Andrea Mantovani, due vittorie nel 2023, e Maria Herrera, e diretto tecnicamente dal leggendario capotecnico Ramon Forcada, vincitore nel suo ruolo di quattro mondiali MotoGp.

Le ambizioni sono elevate per entrambi i progetti, e Forward lo conferma anche con la squadra che ha allestito per il JuniorGp, dove, sempre in Moto2, correrà Jorge Navarro, che affronterà gli impegni del campionato europeo in parallelo a quelli del Mondiale Supersport, sognando qualche wild card nel motomondiale e, chissà, un rientro a tempo pieno per il 2025.