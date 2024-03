Stasera, alle 20.45, ci sarà il primo passaggio su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW di "Marquez, ricomincio da me", intervista esclusiva realizzata da Sandro Donato Grosso con il pilota spagnolo dopo il passaggio nel team Gresini Racing e il debutto in sella alla Ducati. Nel VIDEO sopra un breve estratto, in cui il fuoriclasse di Cervera sceglie tre campioni con cui sedersi a tavola a cena: Leo Messi, Rafa Nadal e Mick Doohan

MOTOGP IN QATAR: TUTTI GLI ORARI SU SKY