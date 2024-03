Il campione del mondo in carica ha chiuso in quarta posizione la Sprint a Lusail: "Le sensazioni rispetto ai test sono un po' diverse, fatico un po' di più e soffro di chattering al posteriore. Peccato perché ho sbagliato le ultime due curve in qualifica, partire dalla pole o comunque in prima fila avrebbe cambiato tutto. Comunque la Sprint è stata positiva, sono 6 punti guadagnati. Il potenziale vero si vede nella gara lunga della domenica..."

MOTOGP, LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT DI LUSAIL