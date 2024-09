Bastianini, partito dalla terza fila, ha chiuso la sua Sprint Race di Misano in 4^ posizione, al termine dell'ennesima rimonta stagionale: "Il podio era lì - ha dichiarato a Sky - Ma non ho avuto modo di studiare Morbidelli, che è sempre rimasto un po' lontano. In ogni caso è ora di dare una svolta al sabato mattina, per fare meglio di così serve partire più avanti". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

