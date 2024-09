Andrea Kimi Antonelli, che qualche giorno fa è stato annunciato come nuovo pilota Mercedes in Formula 1 dal 2025, è stato ospite su Sky dopo la Sprint di Misano: "Quando posso cerco sempre di venire a vedere la MotoGP, ho tanta stima per questi piloti e credo che siano dei matti ad andare così forte su due ruote. Con i ragazzi dell'Academy e con Valentino andiamo a girare in kart quando riusciamo. Chi vince? Non si può dire, ma vanno forte"

