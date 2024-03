Bastianini torna a Portimao, un circuito che gli ha regalato gioie indimenticabili (il titolo Moto2 nel 2020) ma anche dolori, con l'infortunio dello scorso anno in seguito all'incidente con Marini nelle prime curve della Sprint: "Brutto farsi male subito alla prima gara, ora spero di aprire un nuovo capitolo", ha detto il ducatista a Sky. Quindi sul mercato e il futuro: "Se ne parla, normale essere attivi. Però sono in una fase in cui preferisco concentrarmi su me stesso e sulla pista"

