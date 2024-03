Dopo il giovedì dedicato alle parole dei piloti, la MotoGP scende in pista a Portimao per la prima sessione di prove libere sul circuito portoghese, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 11.45. Condizioni difficili dopo la pioggia delle scorse ore: la pista non è in condizioni ottimali, tanto che le FP1 Moto3 sono state cancellate. Alle 16 previste le pre-qualifiche, che daranno i primi 10 pass per il Q2 del sabato

LA GUIDA TV DI PORTIMAO SU SKY