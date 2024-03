"Sto parlando con abbastanza persone, presto prenderò una decisione sul mio futuro". Fabio Quartararo ha parlato così nel giovedì di Portimao in vista del 2025. Il pilota francese, al momento, ha tre opzioni: restare in Yamaha o cambiare, con Aprilia e Honda che sembrerebbero essere le piste più praticabili (Ducati e Ktm ad oggi non hanno posti disponibili). Tutti i dettagli nel VIDEO sopra

