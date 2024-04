Dovizioso è intervenuto su Sky dopo la brutta caduta in allenamento con la moto da cross: "Sono ancora sulla sedia a rotelle, per un'altra settimana non devo caricare la gamba sinistra ma ogni giorno miglioro tanto. La mia dinamica è stata diversa da quella di Petrucci: fortunatamanete ho avuto meno paura rispetto a lui perché quando mi sono accorto che sarei caduto, mi sono spento e non ricordo bene la dinamica. In un mese dovremmo riuscire a metterci in forma e magari anche in moto"

L'INTERVISTA A PETRUCCI