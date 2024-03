In corso la Sprint Race di Portimao, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: salito in testa dopo una super partenza, Pecco Bagnaia è scivolato in 4° posizione dopo un lungo al termine del rettilineo. Vinales in testa, seguito da Martin e Marc Marquez. Problemi in partenza per Bastianini, scattato dalla pole, che attualmente è 6°. Cadute senza conseguenze per Rins, Zarco, Binder e Diggia. Domani la gara lunga alle 15, preceduta da Moto3 (ore 12) e Moto2 (13.15)