Alonso incontenibile. In qualifica umilia gli avversari, rifilando distacchi imbarazzanti. Oltre un secondo a Veijer che c’ha provato e riprovato ad accorciare. Salva l’onore della griglia David Munoz, che riduce la distanza a due decimi all’ultimo giro, infilandosi tra lui e l’olandese. Ma il colombiano (seconda pole in Moto3) ha messo tutti in fila, con una prova di forza impressionante. E pensare che sul bagnato l’anno scorso era in crisi. La giornata iniziata con la pioggia non l’ha per nulla impressionato: il pilota di Aspar ha chiuso davanti e le macchie d’umido rimaste al momento delle qualifiche non hanno scalfito la confidenza acquisita. Non ha ritoccato il record di venerdì, ma resta il riferimento di questa gara. “Dobbiamo solo concentrarci su di noi - racconta alle telecamere - senza pensare agli altri. Qui c’è un pubblico fantastico che ti spinge a dare di più…”. Scapperà al via? Chi può dirlo, ma stargli davanti non sarà facile.