Problema in partenza per il rider Ducati, che scattava dalla pole position ma ha chiuso 6°: "Non sono molto contento, ho fatto un errore un po' banale - ha commentato a Sky Sport -. Ho inserito l'abbassatore e poi l'ho tolto perché non ero convinto di averlo messo. È venuta fuori una partenza bruttissima. Ho guidato male e non ho mostrato il mio potenziale, ma domenica sarà sicuramente diverso". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

ERRORE IN PARTENZA DI BASTIANINI: LO SKY TECH