Grazie a una penalità inflitta a Quartararo al termine della gara (8 secondi per non aver rispettato il limite minimo della pressione delle gomme), Dani Pedrosa torna sul podio a distanza di più di 6 anni dall'ultima volta (seppur in una Sprint Race). Il pilota Yamaha, invece, è scivolato in quinta posizione alle spalle dello spagnolo (3°) e di Morbidelli (4°) GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - LA CLASSIFICA

Podio a sorpresa nella Sprint Race per Dani Pedrosa, collaudatore KTM, che nel weekend di Jerez è sceso in pista grazie a una wild card. Il pilota spagnolo aveva chiuso al quarto posto la baby corsa del sabato, ma una penalità inflitta a Quartararo dopo la bandiera a scacchi ha cambiato l'ordine d'arrivo. Il francese, al quale sono stati assegnati 8 secondi di penalità per non aver rispettato il limite minimo della pressione degli pneumatici, è scivolato in 5^ posizione alle spalle di Morbidelli (4°) e appunto dello stesso Pedrosa (3°).

Cosa prevede il regolamento Rispetto alla scorsa stagione il limite minimo da rispettare è diminuito, e si è passati a 1,80 bar per la gomma anteriore (al posteriore è rimasto invariato a 1,68 bar). Pressioni minime che - come previsto dal regolamento - i piloti sono chiamati a rispettare per un minimo del 60% dei giri nel caso di distanza di gara superiore ai 15 giri. Nelle Sprint, invece, è pari al 30%.

L'ultimo podio di Pedrosa nel novembre 2017 Risale a più di 6 anni fa l'ultima volta che Dani Pedrosa era riuscito a salire sul podio. Il pilota spagnolo nel novembre 2017 riuscì a vincere l'ultima gara della stagione a Valencia, precedendo Johann Zarco e Marc Marquez. Il pilota classe '85, però, non partecipa a un Mondiale completo dal 2018: nel 2019, 2020 e 2022 non è sceso mai in pista in MotoGP, mentre nel 2021 e nel 2023 ha usufruito di 3 wild card con KTM. La quarta, ovviamente, è quella che sta utilizzando nel weekend in corso a Jerez.