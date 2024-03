In corso a Portimao la gara della MotoGP, LIVE ora su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Martin continua a dettare il ritmo dopo una super partenza. Secondo Vinales, terzo Bastianini scattato dalla pole. Lotta per la quarta posizione tra Pecco Bagnaia e Acosta, 6° Marc Marquez. Cadute senza conseguenze per Morbidelli, Alex Marquez e Raul Fernandez. In Moto3 trionfo di Holgado, in Moto2 vittoria di Canet

MOURINHO OSPITE A PORTIMAO. FOTO