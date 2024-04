jerez

La Sprint di Jerez è stata una gara a eliminazione: a causa dell'asfalto umido (soprattutto in curva 5) si contano nove ritiri con ben 15 cadute totali. Incredibile la scivolata a tre di Binder, Alex Marquez e Bastianini nello stesso momento (e senza contatti), ma tra le 'vittime' ci sono anche Marc Marquez (che poi ha ripreso la corsa e chiuso 7°) e le Aprilia di Vinales e Aleix Espargarò. Maverick: 'Non c'erano le condizioni per correre, troppe cadute' MOTOGP, HIGHLIGHTS SPRINT RACE A JEREZ