Il pilota Pramac, 3° al traguardo, ha commentato a Sky Sport la Sprint di Portimao: "Sono tornate le vibrazioni e ho sofferto molto. Peccato non essere riuscito a sorpassare Vinales, ero troppo al limite per farlo anche se mi sentivo più forte di lui in quel momento. Anche la partenza è stata un disastro, ma in una giornata molto complicata non è male riuscire a fare un podio. Marquez? Non pensavo provasse a superarmi lì..."

