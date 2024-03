Prima pole in carriera per il pilota del team Gresini, affiancato in griglia da Aldeguer e Canet, 4° Alonso Lopez, più indietro gli italiani Arbolino, Vietti e Foggia. Domenica la gara alle 13.15, 'antipasto' della top class, che scatterà alle 15: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Aveva cominciato la giornata fissando il miglior riferimento cronometrico, un avviso per chi era in grado di intuirlo. Manu Gonzalez s’era alzato col piede giusto e la mano calda. Quella del gas che ha spalancato al momento delle qualifiche portandosi in casa (il team Gresini ) la prima pole in carriera in Moto2 . Lo spagnolo entrato quest’anno nel team romagnolo, ha messo dietro il pilota più quotato del momento Fermin Aldeguer , l’esperto Canet e l’attuale leader del mondiale, Alonso Lopez , vincitore in Qatar e fino a sabato mattina tra i più veloci in pista. Alle sue spalle c’è un bel gruppo di piloti agguerriti con cui dovrà fare i conti domenica, i più esperti sono tutti lì, inclusi Roberts, Arenas, Ogura, Garcia e Chantra .

Le qualifiche di Arbolino, Vietti e Foggia

Un quadro in cui sarebbe bello ritrovare anche Tony Arbolino, vicecampione in carica della categoria, ma il milanese di Marc Vds non ha rispettato le attese, dove un avvio promettente venerdì, ed è scivolato al dodicesimo posto da dove dovrà lanciare la sua rincorsa al podio domenica. Non è stata una giornata felice per i colori italiani, Celestino Vietti, veloce in mattinata, non è riuscito a confermarsi in qualifica, finendo per doversi accontentare del quattordicesimo posto in griglia. Giustao una posizione davanti a Dennis Foggia. Da rimarcare l’ottima prestazione collettiva delle moto di Luca Boscoscuro, Aldeguer e Lopez i suoi fiori all’occhiello.