A Portimao un super Enea Bastianini conquista la sua seconda pole in carriera in MotoGP, chiudendo in 1:37.706. Secondo Maverick Vinales su Aprilia, terzo Jorge Martin. Seconda fila per Pecco Bagnaia (4°), insieme a Miller (5°) e Bezzecchi (6°). Ottavo Marc Marquez. Oggi alle 16 scatta la Sprint Race, domenica la gara lunga (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE