Pecco Bagnaia ha commentato a Sky Sport l'incidente con Marc Marquez che lo ha costretto al ritiro nel Gp del Portogallo: "Non ci saranno conseguenze da parte della direzione gara, me lo aspettavo. Ci sono situazioni e situazioni, in questa si poteva fare poco. Decisione giusta, ci mancava solo che io prendessi una penalità. Mi dispiace particolarmente perché avevamo il potenziale per vincere e stare davanti". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

IL VIDEO DELL'INCIDENTE