E’ successo un po’ di tutto nel finale del GP di Portogallo. In lotta per il quinto posto, Francesco Bagnaia e Marc Marquez si sono toccati in curva finendo entrambi a terra. Lo spagnolo, dopo essere passato al centro medico per un dolore al fianco, è stato convocato assieme a Bagnaia dalla direzione gara per approfondire eventuali responsabilità. Aggiornamenti su Sky Sport MotoGP. Di seguito la ricostruzione fotogramma per fotogramma dell'incidente

IL VIDEO DELL'INCIDENTE