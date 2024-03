Marquez ha detto la sua a Sky Sport riguardo il contatto con Bagnaia: "È stato un incidente di gara, la cosa peggiore per entrambi è che non abbiamo portato a casa punti. Pecco era in difficoltà, se non lo avessi passato in quella curva lo avrei fatto nel giro seguente. Ha provato a incrociare e ci siamo toccati, io dall'esterno non potevo fare molto. Non ci sarà nessuna penalità per lui. È stato troppo ottimista in quel frangente, ma sono cose che succedono..."

INCIDENTE BAGNAIA-MARQUEZ: IL VIDEO