Grazie alla vittoria di Portimao Martinator è salito in testa alla classifica del Mondiale: "Non sono mai stato contento in questa stagione, questa volta lo sono - ha commentato a Sky -. Vincere la domenica è quello che ci mancava, penso che la chiave sia stata mettersi davanti a inizio gara. Se riesco a fare 3/4 giri 'tranquillo' la gomma lavora benissimo e posso tenere un bel passo. Abbiamo una buona base, proviamo a migliorarla soprattutto per le Sprint"

