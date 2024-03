Immaginare cosa possa capitare di domenica dopo un sabato così è impossibile, la sprint della MotoGP non ha lasciato respiro, sembrava scritta da uno sceneggiatore in un raptus di creatività, ma invece è soltanto lo spettacolo di uno sport inimitabile. Tra i vincitori c'è Maverick Viñales insieme ad Aprilia, non solo per il primo posto nella sprint ma anche perché hanno messo in fila le Ducati nel peggiore dei weekend fisicamente per Maverick colto da un attacco di gastroenterite. Un 'king kong' che resiste a tutto per vincere per la prima volta con l'Aprilia. Tra i vincitori c'è pure Marc Marquez, secondo con un attacco mostruoso su Martin dopo la caduta in qualifica e la violenta sbacchettata nell'attacco a Bagnaia. Bagnaia che, dopo una partenza da fenomeno, ha mollato la vittoria che aveva in pugno con un lungo in curva 1 a causa dell'errore di calcolo sull'alleggerimento del posteriore dovuto al minor quantitativo di benzina che lo ha costretto ad accontentarsi dei punti del quarto posto.