Cambio rotto e addio podio: Vinales è caduto all'ultimo giro del GP Portogallo, dopo una gara costantemente alle spalle del leader Martin. "Fin dai primi giri ho avuto dei problemi al cambio, non riuscivo a mettere la 6^ - ha spiegato a Sky Sport -. Se fossimo stati a posto me la sarei giocata con Jorge perché avevo un feeling con la moto bellissimo". Rivola: "Dobbiamo farci un esame di coscienza, non è accettabile vedere un pilota che guida così bene non tagliare il traguardo"

PROBLEMA VINALES: LO SKY TECH