La MotoGP sbarca ad Austin dal 12 al 14 aprile, su una pista amica di Marc Marquez: in Texas il pilota Gresini ha vinto 7 volte su 9 gare disputate, con altrettante pole position: se dovesse partire davanti a tutti anche quest'anno, lo spagnolo diventerebbe il primo rider degli ultimi 50 anni ad aver collezionato 8 pole nello stesso circuito del Motomondiale. Il GP delle Americhe è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La grande rimonta del 2022

Ma la vera impresa, per molti, è stata la grande rimonta del 2022. Lo spagnolo scattava dalla nona casella, ma allo spegnimento dei semafori, un problema tecnico con la frizione della sua Honda, gli fa perdere terreno, tanto che all’ingresso della prima curva è ultimo. Da lì inizia una rimonta furibonda fino alla sesta posizione, una serie di sorpassi decisi in cui rischia tutto, mostrando ancora una volta il suo grande talento nonostante una moto difficile. Un’impresa che ci mostra come, al di là delle statistiche, lo spagnolo non sia disposto ad accontentarsi, specie in una pista in cui ha sempre dominato.