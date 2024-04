La MotoGP in pista ad Austin per le prove libere 1, in corso ora su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Caduta innocua per Alex Marquez. La lunga giornata in Texas si concluderà poi alle 22 con le pre-qualifiche, che daranno i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Domani Sprint Race alle 22, gara lunga domenica alle 21

LA GUIDA TV SU SKY