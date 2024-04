Alonso , e chi altro. Lo spagnolo apre le danze ad Austin , circuito che ha fatto suo fin dalle prove libere del mattino. Chiude davanti la prima giornata di prove , il pilota di Aspar Martinez. Convincente, fino a qui. Meglio di Holgado , il leader del mondiale, che comunque si piazza tre posizioni alle sue spalle . Meglio anche di Rueda, secondo , e altrettanto convincente. Il duello del cronometro, sul circuito di Austin, ha messo loro due davanti a tutti. Capaci di girare da soli, di dettare il ritmo, con grande sicurezza. Gli altri sfruttano le scie, chi può. Piqueras , il talentuoso rookie di Leopard, chiamato a sostituire il campione del mondo Masia, migrato in Moto2, sorprende. Terzo tempo, per lui, la prima sorpresa della trasferta made in Usa. Una Honda nel solito schieramento di Ktm. Fin qui i rapporti di forza sembrano rispettati. All'appello mancano ancora Munoz , ottavo, e Vejier , finito fuori dai quindici. Ortola ha chiuso in crescita, col quinto tempo.

Gli italiani inseguono: Nepa il migliore con il 10° tempo

Gli italiani inseguono. Nepa il migliore, non ha deluso: il decimo tempo può essere un buon punto di partenza, ma da lui ci aspetta un passo avanti sabato (e infatti non era particolarmente soddisfatto) . Matteo Bertelle, partito bene al mattino ha chiuso in undicesima posizione, anche lui potrebbe fare un passo avanti. Sa di poter fare meglio, al momento è nei quattordici che entrano in Q2, ma è un po' al limite. Gli altri connazionali sono fuori dalla top 14: Farioli, scivolato al mattino, senza conseguenze, deve recuperare almeno cinque posizione per garantirsi la Q2. Meglio di lui ha fatto il "deb" Lunetta, diciassettesimo. Riccardino Rossi è finito oltre la ventesima posizione.