Il campione del mondo in carica chiude la Sprint Race texana lontano dal podio. Paga una difficile partenza: al via la sua Ducati ha un'impennata appena lascia la frizione e scatta con ritardo rispetto agli altri. Poi anche problemi di grip. Rivediamo nel VIDEO cosa è successo attraverso lo Sky Sport Tech. Domenica gara alle 21: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA SPIEGAZIONE DI PECCO. VIDEO