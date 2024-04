In corso ad Austin la gara della MotoGP, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Pedro Acosta in testa al gruppo davanti a Vinales e Martin. Quarto Bastianini, quinto Bagnaia. Caduta per Marc Marquez mentre era al comando della gara. Ritirati anche Rins, Morbidelli, Nakagami, Zarco e Mir. In Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 trionfa Garcia (al primo successo nella categoria)