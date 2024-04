Vince con distacco Alonso ad Austin. Dietro di lui Holgado e il rookie Piqueras si danno battaglia fino all'ultima curva: a prevalere è l'esperienza del pilota GasGas. Il colombiano accorcia la classifica, portandosi a due punti proprio da Holgado. Tutto il weekend di Austin è live su Sky e in streaming su NOW

Alonso fa tutto bene, scappa via e vince con distacco (5 secondi), fatto inusuale per la Moto3. Alle sue spalle succede di tutto, prima di un finale che premia in volata l’esperienza di Holgado bravo a regolare un indomito Piqueras, il gioiellino messo in pista dal team Leopard, orfano di Masia (passato in Moto2 con l’alloro al collo). Il colombiano è l’idolo del suo paese, ha vinto sei gare in Moto 3, e con questo successo accorcia la classifica, riducendo a soli due punti il distacco da Holgado, che il podio ha dovuto sudarselo, prima regolando Yamanaka e poi il rookie suo connazionale, considerato la stella nascente della classe d’ingresso.