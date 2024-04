Supersport, show di Van Straalen in gara-2

Gara 2 di Supersport è di Van Straalen, che ad Assen centra la prima vittoria in carriera. Huertas e Tuuli a podio, gara condizionata dalla pioggia. Mogeda fa due su due in Supersport 300

La gara è scattata sotto un violento acquazzone iniziato appena prima dello spegnimento dei semafori. Col passare dei giri, tutti i piloti hanno dovuto fermarsi ai box per cambiare le gomme slick in favore delle rain: a beneficiarne sono stati coloro che si sono fermati per primi, mentre gli altri perdevano tempo cercando di stare in piedi con le coperture da asciutto. La classifica di gara ha così visto diversi outsider nelle migliori posizioni: dietro a Van Straalen e Adrian Huertas , secondo classificato con una gara intelligente, ecco quindi Niki Tuuli . Anche Niccolò Antonelli ha condotto una ottima gara chiudendo quarto, con Bahattin Sofuoglu quinto grazie a una rimonta negli ultimi giri.

Tripudio olandese ad Assen , dove il pubblico di casa ha potuto festeggiare la vittoria di un suo beniamino. Nell’ultima corsa di giornata, infatti, Glenn Van Straalen ha compiuto un’impresa su pista bagnata e si è aggiudicato la prima vittoria in carriera , portando sul gradino più alto del podio il team Ten Kate e la sua Yamaha R6 in livrea "oranje". La sua rimonta furibonda sul bagnato è partita da lontano e lo ha portato a risalire la top ten con apparente facilità, dimostrando un feeling spettacolare.

Supersport, l'ordine d'arrivo di gara 2 ad Assen

Huertas nuovo leader del Mondiale

Gara 2 di Assen è stata importantissima per rimodellare la classifica di campionato. Con Stefano Manzi fuori dai punti causa cambio gomme tardivo (a cui si è aggiunta una penalità che lo ha relegato al ventiduesimo posto), Huertas passa in testa con un punto di margine su Yari Montella (7°) e Manzi; due invece le sue lunghezze di vantaggio su Marcel Schroetter (8° al traguardo). Arrivo a punti anche per Simone Corsi (13°) e Gabriele Giannini (15°). Squalificato per irregolarità tecnica, purtroppo, Lorenzo Baldassarri, che aveva concluso in sesta posizione sotto la bandiera a scacchi.